Blutige Schlägerei auf dem Kiez – Mann mit abgebrochener Flasche schwer verletzt

Auf St. Pauli ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einer abgebrochenen Flasche schwer verletzt. Die Kripo ermittelt.

Zu dem Vorfall kam es gegen 5.25 Uhr auf der Großen Freiheit. Wie die Polizei bestätigte, soll dort ein Mann (30) von mehreren Personen angegriffen worden sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung sei ersten Erkenntnissen zufolge auch eine abgebrochene Flasche im Spiel gewesen, mit der das Opfer schwer verletzt wurde.

Opfer mit Notarzt in Klinik – Kripo ermittelt

Der 30-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Vor Ort wurden drei mutmaßlich beteiligte Täter vorläufig festgenommen. Die Hintergründe, die zum Angriff auf den Mann führten, werden von der Kripo ermittelt.