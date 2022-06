Blutige Messerstecherei: Hamburger Polizei sucht nach diesem Mann

Nach einer brutalen Messerstecherei Ende Mai in Harburg wird ein Mann per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So kam es am Sonntag, den 22. Mai, gegen kurz vor Mitternacht in der Julius-Ludowieg-Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 32-Jähriger durch Messerstichverletzungen lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Geschädigte hatte sich kurz vor der Tat in einer Bar in der Julius-Ludowieg-Straße aufgehalten und war dort angegriffen worden.

Tatverdächtiger wird nach Messerstecherei in Harburg polizeilich gesucht

Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den 31 Jahre alten US-Amerikaner Newsha K. handelt.

Der Tatverdächtige Newsha K., nach dem die Polizei sucht.

Der Gesuchte hat eine kräftige Statur und ist ca. 175 bis 180 Zentimeter groß.

Er trägt dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare und oben längere Haare, die zum Zopf zusammengebunden sind.

Da die bisherige Fahndung nicht zur Feststellung des Aufenthaltsorts von K. führte, wird nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen gesucht. Wer Hinweise hat, wird gebeten sich telefonisch unter (040) 4286-56789 oder persönlich an jede Polizeidienststelle zu wenden. (to)