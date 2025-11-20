Blutige Fehden im Clan-Milieu: Wohnungen in Hamburg gestürmt

Spezialeinheiten haben am frühen Donnerstagmorgen in Hamburg mehrere Wohnungen gestürmt. Hintergrund soll ein versuchtes Tötungsdelikt in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) sein. Dort war es zu Streitigkeiten unter Großfamilien gekommen.

Wie die MOPO erfuhr, stürmten Spezialeinheiten der Hamburger Polizei Donnerstagfrüh drei Wohnungen. Darunter an der Walter-Schmedemann-Straße (Langenhorn) und an der Süderstraße (Hamm).

Versuchtes Tötungsdelikt – Durchsuchungen in Hamburg

Zuständig für den Einsatz waren die Kripo und die Staatsanwaltschaft Gelsenkirchen. Ein Polizeisprecher bestätigte die Einsätze auf MOPO-Anfrage. Hintergrund sei ein versuchtes Tötungsdelikt im Zuge von Streitigkeiten unter Großfamilien.