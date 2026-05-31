Blutige Eskalation in Hamburg: Mehrere Verletzte bei Messerstecherei

Blutige Auseinandersetzung auf der Reeperbahn: In der Nacht zu Sonntag gerieten in St. Pauli mehrere Menschen aneinander. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Ein Mann wurde in den Oberkörper gestochen. Zwei weitere Verletzte kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Zu dem Einsatz kam es laut Polizei gegen 0.30 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache sollen mehrere Männer in Streit geraten sein. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt wurde, teilte ein Sprecher mit. Ein Mann erlitt dabei eine Stichverletzung im Oberkörper. Er kam mit einem Notarzt in eine Klinik.

Zwei weitere Verletzte von Polizisten aufgefunden

Mehrere Streifenwagen fahndeten im Umfeld nach Tatbeteiligten. Wenige Meter vom Tatort entfernt fanden die Polizisten zwei weitere Verletzte. Einer von ihnen hatte Schnittverletzungen an den Armen, der andere eine blutende Wunde am Kopf. Beide kamen ebenfalls in Krankenhäuser.

Wie ein Sprecher des Polizeilagedienstes mitteilte, nahm die Polizei zwei mögliche Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an und werden vom Kriminaldauerdienst geführt.