Im Umfeld des Bahnhof Berne ist es am Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Es gab einen Toten und einen Schwerverletzten.

Die Tat ereignete sich gegen 22.40 Uhr nahe der Berner Koppel. Dort soll es laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben haben. Dabei war offenbar auch ein Messer im Spiel.

Opfer erlag seinen Verletzungen in der Klinik

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In der Folge seien zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Einer von ihnen schleppte sich noch zu seiner nahegelegene Wohnung an der Berner Koppel. Beide Verletzte wurden vom Notarzt versorgt und kamen in eine Klinik. Dort starb kurz darauf einer von ihnen an seinen schweren Verletzungen, der andere schwebt nach MOPO-Informationen in Lebensgefahr.

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Bei dem Tatverdächtigen wurden mehrere Waffen gefunden. Marius Roeer

Ein Tatverdächtiger, der kurz nach der in einem Taxi geflüchtet sein soll, wurde in Höhe des Berner Heerweg festgenommen. Bei ihm wurden mehrere Messer und eine Schusswaffe gefunden. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Tatortarbeit der Polizei dauerte bis in die Nachtstunden an.