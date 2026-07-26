Polizei

Blutige Auseinandersetzung mit Messer nahe Hamburger Bahnhof – ein Toter und ein Schwerverletzter

Rüdiger Gaertner und Marius Roeer
Polizei sperrt am Berner Bahnhof einen Tatort ab, mehrere Personen sichern den Bereich im Dunkeln.
Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung am Tatort.

Mordkommission ermittelt – ein Tatverdächtiger wolte im Taxi flüchten

Im Umfeld des Bahnhof Berne ist es am Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Es gab einen Toten und einen Schwerverletzten.

Die Tat ereignete sich gegen 22.40 Uhr nahe der Berner Koppel. Dort soll es laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben haben. Dabei  war offenbar auch ein Messer im Spiel.

Opfer erlag seinen Verletzungen in der Klinik

In der Folge seien zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Einer von ihnen schleppte sich noch zu seiner nahegelegene Wohnung an der Berner Koppel. Beide Verletzte wurden vom Notarzt versorgt und kamen in eine Klinik. Dort starb kurz darauf einer von ihnen an seinen schweren Verletzungen, der andere schwebt nach MOPO-Informationen in Lebensgefahr.

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Polizist sichert nachts am Boden ausgebreitete Waffen und Beweismittel am Berner Bahnhof.
Bei dem Tatverdächtigen wurden mehrere Waffen gefunden.

Ein Tatverdächtiger, der kurz nach der in einem Taxi geflüchtet sein soll, wurde in Höhe des Berner Heerweg festgenommen. Bei ihm wurden mehrere Messer und eine Schusswaffe gefunden. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Tatortarbeit der Polizei dauerte bis in die Nachtstunden an.

Hamburg Polizei
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