Blutiger Streit auf dem Kiez: Mehrere Personen mit tiefen Schnittverletzungen

Am Sonntagmorgen kam es in St. Pauli zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten drei von ihnen zum Teil tiefe Schnittverletzungen und wurden in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei bestätigte, gerieten mehrere Personen gegen 6.10 Uhr vor der Großen Freiheit zunächst in einen verbalen Streit. Kurz darauf eskalierte die Situation. Drei Personen sackten mit stark blutenden Wunden zu Boden.

Opfer hatten tiefe Schnittverletzungen

Mehrere Rettungswagen rückten an und versorgten die Verletzten. Diese hatten zum Teil tiefe Schnittverletzungen und wurden in die Klinik gebracht.

Als die Polizei eintraf, waren mehrere Personen auf der Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige gestellt werden. Ob den Opfern die Verletzungen mit abgebrochenen Flaschen oder gar mit Messern zugefügt wurden, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Tatort wurde abgesperrt.