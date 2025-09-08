Blutige Attacke nach Stadtfest in Winterhude – Gruppe sticht Mann nieder

Blutiger Streit nach dem Stadtteilfest in Winterhude: In der Nacht zu Sonntag ist es dort zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. Ein 29-Jähriger wurde dabei am Hals schwer verletzt – die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Mann am Mühlenkamp um kurz nach 1 Uhr mit mehreren Personen in Streit. Dabei wurde er zunächst mit einer Flasche attackiert, anschließend stach einer der Angreifer mit einem unbekannten Werkzeug auf ihn ein. Zwei bis drei Frauen versuchten vergeblich, die Schlägerei zu beenden.

Angriff in Winterhude: Opfer schleppt sich zum Rettungswagen

Die vier bis fünf Täter sollen laut Polizei 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und eine „südländische“ Erscheinung haben. Sie flüchteten in Richtung Hofweg, möglicherweise ist auch einer von ihnen verletzt.

Trotz der schweren Verletzungen schaffte es das Opfer noch selbst zu einem nahen Rettungswagen. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Mordkommission ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen – insbesondere die eingreifenden Frauen – sich telefonisch unter (040) 4286-56789 zu melden. (rei)