Großeinsatz in Jenfeld! Mann liegt mit Stichverletzung auf Kreuzung

Größerer Einsatz in Jenfeld: Auf der Kreuzung Barsbütteler Straße/Rodigallee ist es am Sonntagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern gekommen. Einer wurde dabei mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Vor zwei Wochen war es an selber Stelle zu einem Konflikt mit ähnlichem Ausgang gekommen.

Eine Anruferin meldete der Polizei um 13.18 Uhr eine auf der Straße liegende und blutende Person. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Information: Die Polizisten trafen auf den Mann, der offensichtlich eine Stichverletzung erlitten hatte.

Fahndung mit „Libelle“

„Der Rettungsdienst wurde informiert“, so ein Sprecher des Lagedienstes. Der Mann sei versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. „Die Schwere der Verletzung ist nicht bekannt.“ Auch die Waffe oder der Gegenstand, mit dem der Mann verletzt wurde, wurde nicht gefunden.

Die Polizisten gehen von mindestens einem flüchtigen Täter aus. Nach ihm wurde und wird noch immer gefahndet – auch die „Libelle“, der Polizeihubschrauber, kreiste dafür am Himmel. Die Kripo sicherte derweil am Tatort Spuren.

Bisher ist noch unklar, ob der Fundort des Verletzten auch der Tatort ist. Er ist derzeit weiträumig abgesperrt. Vieles spricht aber wohl dafür. Ein Polizist war im Rahmen des Einsatzes verletzt worden, warum, konnte der Sprecher bisher noch nicht sagen.

Vor rund zwei Wochen wurde an derselben Stelle ebenfalls ein verletzter Mann der Polizei gemeldet. Dieser wies allerdings Schussverletzungen auf. Auch hier sind die Hintergründe noch unklar. (dg)