„Pro-Palästina“-Blockade: Demonstranten ketten sich an Schienen

Seit dem frühen Freitagmorgen blockieren rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten in Solidarität mit Palästina Gleise im Bereich des Hamburger Hafens. Nach Angaben der Polizei haben sich mehrere Personen am Altenwerder Damm an die Schienen gekettet.

Der Bahnverkehr zum Containerterminal Burchardkai ist derzeit unterbrochen. Für Autofahrer kommt es zu Rückstaus bis auf die Köhlbrandbrücke. „Wir sind mit Spezialkräften vor Ort und versuchen, die Personen zu lösen“, sagte Polizeisprecher Patrick Schlüse gegenüber der MOPO.

Blockade im Hafen – Vorgeschmack auf Demo am Samstag?

Die Protestierenden kritisieren die Bundesregierung für ihre anhaltende Unterstützung Israels und fordern einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte. Laut der Gruppe, an der unter anderem Aktivisten von „Ende Gelände“ beteiligt sind, würden über den Hafen regelmäßig militärische Güter nach Israel transportiert. „Wir stellen uns diesen tödlichen Lieferketten in den Weg“, teilte die Gruppe mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutige Messerattacke bei Straßenfest: Wer kennt diese Männer?

Für Samstag ist in Hamburg eine Großdemonstration des „Hamburger Bündnisses für Palästina“ angekündigt. Bis zu 20.000 Teilnehmende werden erwartet. Der Aufzug startet um 13.30 Uhr an den Landungsbrücken und führt durch die Innenstadt bis zum Steindamm.