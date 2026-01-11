In gefährlicher Eiseskälte: Frau bringt Baby im Auto zur Welt

Blitzgeburt im SUV: Bei minus elf Grad Celsius Außentemperatur ist am frühen Sonntagabend in Hamburg-Rissen ein Baby im Auto zur Welt gekommen.

Der Vater am Steuer des Audi-SUV hatte gegen 17.30 Uhr den Notruf gewählt, als die Geburt begann. Die Feuerwehr kam mit mehreren Einsatzfahrzeugen, um das neugeborene Kind und die frisch gebackene Mutter schnell ins Krankenhaus zu bringen.

Blitzgeburt im Auto bei eisigen Temperaturen

Dafür bekam die Hamburger Feuerwehr auch Unterstützung von einem Notarztwagen aus dem nahgelegenen Wedel. Unter den Einsatzfahrzeugen war auch ein Babyintensivtransportwagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Checkliste für Frauen ab 30? Braucht es nicht!

Solche Temperaturen sind gefährlich für ein Neugeborenes, weshalb die Einsatzkräfte den Eltern am Telefon genaue Anweisungen zur Sicherung des Babys gaben. Die Mutter und das Kind waren nach ersten Erkenntnissen wohlauf und kamen in ein Altonaer Krankenhaus. (prei)