Blitzeinsatz der Feuerwehr: Brand in Hamburger Wohnhaus

In Eilbek ist in der Nacht zu Samstag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Zunächst war unklar, ob sich im Inneren noch Menschen aufhielten. Dann ging alles ganz schnell.

Die Feuerwehr wurde gegen 0 Uhr gerufen, weil an der Straße Blumenau ein Feuer ausgebrochen war, bestätigte ein Sprecher. Es brannte in einer Wohnung im zweiten Geschoss, in der sich glücklicherweise niemand mehr aufhielt.

Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb einer halben Stunde löschen. Danach liefen nur noch letzte Aufräum- und Nachlöscharbeiten. (mp)