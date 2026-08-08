Männer klauen an zwei Hamburger Bahnhöfen Gepäck. Die Bundespolizei kann beide innerhalb kürzester Zeit festnehmen.

Die Bundespolizei hat Freitagabend und in der Nacht zu Samstag an zwei Hamburger Bahnhöfen zwei mutmaßliche Gepäckdiebe festgenommen – und das teilweise in rekordverdächtiger Zeit.

Um kurz vor 23 Uhr steigt ein 48-Jähriger an Gleis 5 des Harburger Bahnhofs in den ICE 584 – ohne Rucksack. Nur wenige Sekunden später verlässt er den Zug wieder – diesmal mit Rucksack.

Kopfhörer unter Kappe

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Der Besitzer (29) des Rucksacks bemerkt den Diebstahl, verständigt sofort die Bundespolizei und ortet parallel gleichzeitig seine Kopfhörer, die zusammen mit einem Laptop im Rucksack liegen.

Die Bundespolizei startet die Fahndung nach dem Täter und dem gestohlenen Rucksack, wertet in nur wenigen Minuten Videomaterial aus und kann den mutmaßlichen Dieb tatsächlich noch im Bahnhof stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes werden die Kopfhörer unter der aufgesetzten Kappe gefunden.

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In der Wache verrät der Mann, dass er den Laptop im Bahnhofsbereich versteckt hatte. Er führt die Beamten kurz darauf zum Ablageort. „Das gesamte Diebesgut im Wert von etwa 1.700 Euro konnte dem Geschädigten anschließend wieder ausgehändigt werden“, so Robert Hemp, Sprecher der Bundespolizei.

Polizeibekannter Mann muss in U-Haft

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Gegen den polizeibekannten 48-Jährigen sei ein Verfahren eingeleitet worden. Er sitzt für die nächste Zeit in Untersuchungshaft.

Wenige Stunden später kam es am Südsteg des Hauptbahnhofs zu einem ähnlichen Vorfall: Ein Mann steht um 1.50 Uhr bei „Burger King“ in der Schlange, hinter ihm sein Reisekoffer und ein Rucksack. Er bemerkt während des Bestellens nicht, wie ein Mann ihm sein Gepäck abnimmt und damit verschwindet.

Als er den Diebstahl doch bemerkt, verständigt er die Bundespolizei, die sofort Kräfte mobilisiert und Aufzeichnungen auswertet. Zudem gibt ein Bahnmitarbeiter den wertvollen Tipp, dass ein Mann in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig der Gleise 11/12 gerade „auffällig Gepäck durchsucht“.

Bundespolizei lobt Verhalten der Opfer

Ein 19-Jähriger wird kurz darauf dann noch an dem Bahnsteig angetroffen und festgenommen. Er hatte laut Bundespolizei die Beute samt persönlicher Gegenstände im Wert von rund 1500 Euro bei sich. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Dass die Bundespolizei derart schnelle Erfolge erzielt, ist nicht nur den Beamten zu verdanken. Sprecher Hemp lobt auch das Verhalten der Opfer und sagt: „Nur wenn man sich schnell bei uns meldet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, Täter zu fassen.“