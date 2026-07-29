Es brennt an den Gleisen der U2 – ausgelöst wohl durch einen Feuerwerkskörper. Bahnsteig und Zug werden evakuiert, der Verkehr der Linie U2 unterbrochen.

Feuerwehrleute untersuchen den Rauch unter einem Zug der Linie U2. Mutmaßlich hat ein Feuerwerkskörper einen Brand an den Gleisen ausgelöst. CityNewsTV

Alarm am U-Bahnhof: Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zur U-Bahn-Station Legienstraße gerufen worden. Der Verdacht: Feuer am Zug. Jemand soll einen Böller geworfen haben.

Der Einsatz begann um 21.43 Uhr, so die Feuerwehr zur MOPO. Es waren Pflanzen an den Gleisen der U2 bei der Straße Vierbergen kurz vor dem U-Bahnhof Legienstraße in Brand geraten. Weil auch unter einem vorbeifahrenden Zug Rauch aufstieg, gab es zunächst den Verdacht, dass sich auch etwas an dem Zug selbst entzündet haben könnte. Das bestätigte sich laut Feuerwehr jedoch nicht. Der Zug, der in Richtung Billstedt unterwegs war, fuhr in den Bahnhof Legienstraße ein und blieb dort stehen.

U-Bahn in Hamburg: Ersatzverkehr wurde eingerichtet

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Laut der Polizei berichteten mehrere Zeugen von Lichtblitzen und einem Knall. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper auf die Gleise geworfen hat, der den Brand auslöste.

Verletzt wurde niemand. Da zunächst unklar war, ob der Zug betroffen war, wurden sowohl Bahnsteig als auch Zug evakuiert.

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Der Verkehr der Linie U2 wurde für rund eine Stunde unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Für Fahrgäste ergab sich laut Hochbahn eine längere Fahrzeit von 18 Minuten. Ein Schaden am Zug oder an den Anlagen sei nicht entstanden. (nf)