Spektakulärer Zugriff im Hamburger Süden: Beamte steigen über einen Balkon in eine Wohnung ein. Dahinter steckt ein internationaler Kokain-Schmuggel im großen Stil.

Einsatzkräfte des BKA und der Polizei Hamburg vor dem Mehrfamilienhaus in Neuenfelde. News5

Großeinsatz am Mittwochmorgen in Neuenfelde: Beamte des Bundeskriminalamtes sind gemeinsam mit Kräften der Polizei Hamburg in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz gewesen.

Laut eines Reporters vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mit Leitern über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung im oberen Stockwerk.

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg

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Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt.

Der Zugriff in Neuenfelde ist Teil einer groß angelegten Aktion gegen ein internationales Drogen-Netzwerk: Insgesamt wurden 16 Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht – neben Hamburg auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Schweiz.

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Kokain im Tonnenbereich geschmuggelt

Nach Angaben der Ermittler sollen die Beschuldigten Kokain im Tonnenbereich aus Südamerika nach Europa geschleust haben – versteckt in Frachtcontainern über Nordseehäfen. Dafür nutzten sie offenbar ein Geflecht aus Importfirmen und Scheinfirmen, teils im internationalen Fruchthandel.

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Im Zuge der Maßnahmen nahmen die Ermittler drei Tatverdächtige in Norddeutschland fest. Gegen sie liegen Haftbefehle des Amtsgerichts Hamburg vor.

Mobiltelefone und Computer sichergestellt

Zudem stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter Mobiltelefone, Computer und Frachtunterlagen. Auch Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe wurden eingezogen.

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Weitere Details zu dem Einsatz, insbesondere zu den Vorgängen in Neuenfelde, wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg und des Bundeskriminalamtes dauern an. (rei)