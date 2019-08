Bis zu 140 Sachen schnell!: Polizei stellt bei Kontrolle manipulierten 40-Tonner sicher

Kleiner Grasbrook -

Die Polizei führte am Donnerstagmittag erneut Kontrollen im Schwerlastverkehr durch. Wie wichtig diese Schwerpunkeinsätze sind, wurde auch hier wieder deutlich. Neben technischen Mängeln und mangelnder Ladungsicherung erwischte die Polizei einen Trucker, der die Geschwindigkeitsbegrenzung an seinen Lastwagen manipuliert hatte. Der Truck konnte auf bis zu 140 Stundenkilometer beschleunigen!

An diesem Truck war die Geschwindikeitsbegrenzung manipuliert. Die Zugmaschine wurde sichergestellt. Ruega Foto:

Punkt 9 Uhr am Donnerstag bauten die Beamten am Zolldurchlass an der Indiastraße ihre Kontrollstelle auf. Polizeimotorräder waren im Hafen unterwegs um Ausschau nach verdächtigen Lastern zu halten. Es dauerte nicht lange und die ersten Trucks wurden auf den Parkplatz des Zoll geleitet.

Kontrolle in Hamburg: Polizei stellt aufgemotzten Laster sicher

Dieser Trucker aus Russland musste seine Ladung nachsichern. Ruega Foto:

Die fachkundigen Beamten wussten genau, wo sie suchen mussten und stellten allerlei Verstöße fest. Ein LKW hatte Gefahrgut geladen, dieses aber nicht gekennzeichnet. Ein anderer Trucker musste seine tonnenschwere Ladung besser sichern.

Ein LKW-Fahrer schlug dann aber dem sprichwörtlichen Fass den Boden aus: Er hatte die Geschwindigkeitsbegrenzung an Bord manipuliert und war so in der Lage, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern zu erreichen – mit einem 40 Tonnen schweren Laster! Erlaubt sind 80 bis 100 Km/h. Die Zugmaschine wurde sichergestellt.