Im dichten Gedränge des normalen Hauptbahnhof-Trubels hat am Freitagabend eine Frau wahllos auf Reisende eingestochen und insgesamt 18 verletzt, teils lebensgefährlich. Die 39-Jährige wurde festgenommen und wird höchstwahrscheinlich in eine Psychiatrie kommen. Timo S. (23) hat die Attacke hautnah miterlebt. In der MOPO schildert er die schrecklichen Momente auf Gleis 13 und 14. Und er erklärt, warum er nie wieder sauer sein wird, wenn der Bus zu spät kommt.