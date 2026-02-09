Sekt für 1,58 Euro geklaut: Dieb landet direkt im Knast

Weil er im Hamburger Hauptbahnhof eine Dose billigsten Sektes gestohlen hatte, landete ein Mann am Sonntagnachmittag in Haft. Ein Ladendetektiv hatte den Dieb erwischt und der Bundespolizei übergeben.

Der Vorfall spielte sich gegen 15.35 Uhr in einer Drogerie in der Wandelhalle ab, berichtete die Bundespolizei. Die Beamten waren von einem Ladendetektiv gerufen worden.

Sektdose für 1,58 Euro wird Ladendieb zum Verhängnis

Dort hatte der Ladendetektiv einen Mann (51) beim Diebstahl erwischt. Der 51-Jährige hatte eine Dose Sekt für 1,58 Euro eingesteckt und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Bei der Überprüfung des Ladendiebes kam heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand – wegen Diebstahls. Er kam in U-Haft.