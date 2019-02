Bilanz 2018: In Hamburg gab es weniger Unfälle, dafür mehr Drogendelikte und Tote

Weniger Unfälle, mehr Tote und vor allem mehr Drogendelikte im Straßenverkehr – so lässt sich die am Freitag veröffentlichte Verkehrsbilanz der Hamburger Polizei für 2018 zusammenfassen.

Insgesamt registrierte die Polizei mit 67.537 Verkehrsunfällen etwa 351 weniger als im Vorjahr. Dafür wurden 110 Menschen mehr Verletzt als im Vorjahr, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Verhältnis zu steigenden Einwohnerzahl sei die Unfallgefahr aber stabil geblieben, teilte Innensenator Andy Grote (SPD) mit.



2017 waren 28 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben.

Und noch etwas gibt die Statistik her: Insgesamt wurden bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr 724 Kinder verletzt – das sind 54 mehr als im Vorjahr. Der Großteil der unter 15-Jährigen (424) war aktiv am Unfallgeschehen beteiligt, heißt es in der Erklärung der Polizei. „Das ist vor allem auch ein beruhigendes Ergebnis für alle Eltern, die ihre Kinder auf den Weg zur Schule losschicken“, sagte der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder.

Auch die Zahlen zu Drogendelikten seien in die Höhe geschnellt. Der Hintergrund zu den Zahlen ist kurios: Polizisten seien besser geschult auf Drogenverstöße zu achten, so Schröder am Freitag.

Um die Unfallzahlen weiter zu senken, setzt man bei der Polizei noch verstärkter auf Aufklärung.