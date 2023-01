Vor mehr als zwei Jahren, im Februar 2020, kam Klaus-Ulrich H. ums Leben, nachdem eine Festnahme in Lurup schief gelaufen war und der per Haftbefehl gesuchte Mahmut H.(30) auf der Flucht vor Beamten das Auto des Zivilpolizisten rammte – der Kripo-Mann lag eine Woche im Koma, ehe er verstarb. Das Landgericht Hamburg verurteilte Mahmut H. zu sechs Jahren Haft unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Seine Verteidigung ging in Revision, der Fall ging zum Bundesgerichtshof (BGH). Der hat nun entschieden.

„Die Überprüfung des Urteils hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben“, teilte der BGH mit und bestätigte damit MOPO-Recherchen, dass die Revision als unbegründet verworfen werden würde. „Auch die Verfahrensbeanstandungen hatten keinen Erfolg. Damit ist das Urteil des Landgerichts Hamburg rechtskräftig.“

Urteil im Prozess um toten Hamburger Polizisten rechtskräftig

Die Polizei hatte am 25. Februar 2020 ein Treffen mit Mahmut H. fingiert, der zu dem Zeitpunkt bereits mit mehreren Haftbefehlen gesucht worden war. Weil ihm ein erneuter Gefängnisaufenthalt bevorstand, holte der 30-Jährige zum Beispiel nie seinen Führerschein ab, den er nach einer Sperre – wiederholt – verloren hatte.

H. wollte im besagten Zeitraum seinen Mercedes CLK über Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Zivile Beamte gaben sich als Interessenten aus. An einem vereinbarten Treffpunkt, einer Bushaltestelle an der Luruper Hauptstraße, fuhr er mit einem VW Phaeton rechts ran, fragte einen der Männer: „Bist du Tommy?“

Mahmut H. (30) vor dem Landgericht in Hamburg. picture alliance/dpa Mahmut H. (30) vor dem Landgericht in Hamburg.

Nach H.s Schilderung vor Gericht bejahte der Polizist die Frage – zu keinem Zeitpunkt hätten er oder sein Kollege sich als Beamte ausgewiesen. Auch nicht, als einer der Ermittler ins Auto gesprungen sei „und plötzlich auf mich einschlug“. Er habe sich nur schützen wollen und dabei hektisch aufs Gas getreten. Dass er über eine mehrspurige Straße, eine Verkehrsinsel und schließlich in das ihm entgegenkommende Zivilauto, einen BMW, in dem Klaus-Ulrich H. saß, steuerte, „das nahm ich überhaupt nicht wahr“. An vieles konnte sich H. auf Nachfrage vor dem Richter nicht mehr erinnern. Unklar blieb im Prozess auch, warum H. überhaupt Auto gefahren ist, obwohl er keinen Führerschein hatte.

Mahmut H. wurde am 1. April 2021 zu sechs Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung und Fahrens ohne Führerschein schuldig gesprochen. H. hatte vorher unter anderem ausgesagt, dass er dachte, es habe sich um einen Überfall von Rockern gehandelt. „Wenn ich könnte“, sagte er, „dann würde ich die Zeit zurückdrehen.“

Der durch den Crash in Hamburg verstorbene Polizist Klaus-Ulrich H. RUEGA Der durch den Crash in Hamburg verstorbene Polizist Klaus-Ulrich H.

Klaus-Ulrich H. galt bei der Polizei als „Vollblutcop“, einer, der die Uniform nicht nur wegen beruflicher Sicherheit trug. Nach seinem Dienst an der Davidwache (St. Pauli) war er viele Jahre beim Mobilen Einsatzkommando (MEK), lange auch gemeinsam mit dem heutigen Polizeipräsidenten Ralf Martin Meyer. Zuletzt war Klaus-Ulrich H. – von Kollegen nur „Paul“ gerufen – Zivilfahnder beim Landeskriminalamt (LKA). Auch sein Sohn ist Polizist. Der damals 19-Jährige war sogar an der Unfallstelle, sah, wie sein Vater bewusstlos in eine Klinik gebracht wurde. Er wohnte als Nebenkläger dem Prozess bei.