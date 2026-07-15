Ein Mann rammt mit einem Sprinter eine Frau mit einem Golf. Ein Unfall? Was die Polizei stutzig machte.

Die Polizei sichert nachts in Billstedt eine Unfallstelle nach dem Zusammenstoß von Sprinter und VW. NEWS5 / René Schröder

Ein mutmaßlicher Beziehungsstreit ist am Dienstagabend in Billstedt eskaliert. Ein 49-Jähriger soll in der Merkenstraße mit einem Sprinter zweimal einen VW gerammt haben. Die Frau wurde verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr. Das bestätigte der Lagedienst der Polizei der MOPO.

Hamburg: Sprinter rammt VW – gleich zweimal

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Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen setzte der Fahrer des Sprinters zurück und rammte dabei den VW Golf. Anschließend soll er erneut zurückgesetzt und den Wagen ein zweites Mal gerammt haben. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass der 49-Jährige absichtlich gehandelt hat.

Die 56 Jahre alte Frau flüchtete und wurde später von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen. Sie hat Schürfwunden an den Knien erlitten. Der VW Golf ist an der Beifahrerseite schwer beschädigt.

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Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen – und konnte ihn wenig später in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern, nahe Rostock, festnehmen.

Nach dem derzeitigen Stand gehen die Ermittler von einem Beziehungsstreit als Hintergrund der Tat aus. Gegen den 49-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (nf)