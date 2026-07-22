Dreister Raubüberfall an der Haustür: Ein Mann und eine Frau haben einen 69-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht.

Ein bewaffnetes Pärchen hat einen Rentner in der Schimmelmannstraße in Marienthal überfallen. Screenshot Google Maps

Ein Mann und eine Frau haben am Dienstagnachmittag (21. Juli) gegen 14:30 Uhr einen 69-jährigen Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Marienthal überfallen. Nun sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Kriminalpolizei klingelte das Gaunerpaar an der Tür des Mehrfamilienhauses an der Schimmelmannstraße. Als Paketzustellende getarnt, begaben sich die beiden anschließend zur Wohnung des 69-Jährigen. Als dieser die Tür öffnete, drangen beide gewaltsam ein, bedrohten den älteren Herrn mit einer Schusswaffe und entwendeten Bargeld. Nach der Tat flüchtete das Pärchen.

Bewaffnetes Duo auf der Flucht: Beschreibung des Gaunerpärchens

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Der Täter soll 175 bis 180 cm groß und etwa 35 Jahre alt sein sowie kurze braune Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jeans und eine dunkle Jacke. Die Täterin wird auf 25 Jahre geschätzt und ist circa 160 cm groß mit hellbraunen, schulterlangen Haaren sowie einer Brille. Sie trug eine graue Hose und eine helle Bluse.

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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 zu melden. (tfs)