Die Polizei ist derzeit in der Wedeler Landstraße im Einsatz, nachdem dort ein Mann mit einer Waffe gemeldet wurde. Laut Angaben eines Reporters vor Ort ist auch das SEK dort.

Eine Zeugin alarmierte am Dienstagnachmittag die Hamburger Polizei, nachdem sie auf einem Balkon in der Wedeler Landstraße einen Mann mit Waffe zu sehen geglaubt hatte. In der Wohnung wurde niemand Verdächtiges gefunden – aber im Treppenhaus.

Bereits gegen 15 Uhr rückte die Polizei an, wie ein Polizeisprecher der MOPO am Abend berichtete. Zunächst war von einem Mann mit Waffe nichts zu sehen, die entsprechende Wohnung war leer.

Als die Beamten schon wieder abrücken wollten, wurde dann ein Verdächtiger im Treppenhaus angetroffen, der derzeit vernommen wird – ob wirklich eine Waffe im Spiel war, könne derzeit nicht gesagt werden.

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Neben Streifenpolizisten und der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) war auch das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) im Einsatz.