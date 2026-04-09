Bewaffnete Person in Schule – Großeinsatz der Polizei in Hamburg

An einer Schule im Stadtteil Lurup ist am Donnerstagvormittag Großalarm ausgelöst worden. Zeugen hatten dort eine bewaffnete Person gemeldet. Mehrere Streifenwagen rückten aus.

Nach MOPO-Informationen sei an der Stadtteilschule an der Flurstraße Alarm ausgelöst worden, weil dort eine Person mit einem Messer gesichtet wurde. Streifenwagen aus allen Stadtteilen rückten an, vorsichtshalber auch Rettungswagen. Wie die MOPO erfuhr, soll es sich um einen Schüler (13) handeln.

Verletzter Schüler (13) im Lurup-Center angetroffen

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der 13-Jährige im Rahmen der Fahndung im Lurup-Center angetroffen wurde. Er war verletzt. Bei ihm wurde jedoch kein Messer gefunden.

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