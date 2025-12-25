Bett brennt – Feuerwehr rettet schwer verletzte Frau aus Wohnung

Dramatischer Feuerwehreinsatz in Billstedt am ersten Weihnachtsfeiertag: Eine bettlägerige Frau wurde schwer verletzt gerettet.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.40 Uhr zu einem Hochhaus an der Steinfeldstraße gerufen. Dort war es in einer Wohnung zu einem Brand gekommen.

Bewohnerin mit Verbrennungen in Klinik

Die Frau (59) wurde von den Rettern aus den verqualmten Räumen gerettet. Sie hatte Verbrennungen erlitten und wurde in eine Klinik gebracht. Nach MOPO-Informationen hatte ein Bett gebrannt, in dem die bettlägerige Frau gelegen hatte. Der Brand konnte nach rund 40 Minuten gelöscht werden. Die Polizei schließt fahrlässigen Umgang mit einem Sauerstoffgerät nicht aus.