Betrunkener greift Frau auf Bahnsteig an – mit mehr als drei Promille!

Attacke an der S-Bahnstation Barmbek: Ein stark betrunkener Mann hat am Samstag eine Frau bedrängt und attackiert. Laut Bundespolizei schrie er die Frau an, versuchte sie zu treten – und warf mehrfach seinen Rucksack in ihre Richtung.

Zwei Polizisten, die privat auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig unterwegs waren, hörten gegen 14.30 Uhr die Hilferufe der Frau und gingen dazwischen. Einer der Polizisten konnte den Mann an einer Notrufsäule festhalten, bis die Bundespolizei zur Unterstützung eintraf.

S-Bahnstation Barmbek: Mann vorläufig festgenommen

„Der offensichtlich stark betrunkene Mann soll die Hilferufe der Geschädigten mit weiteren körperlichen Attacken quittiert haben, indem er seinen gefüllten Rucksack immer wieder in Richtung der verängstigten Frau schmiss“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei.

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 3,3 Promille. Nach der Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen versuchter Körperverletzung und Vollrausch ermittelt. (mp)