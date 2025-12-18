Großeinsatz auf der Alster: Ruderboote kollidieren

Glück im Unglück für einen alkoholisierten Mann am Jungfernstieg: Nach einem Sturz in die Binnenalster am späten Mittwochabend wurde er von Passanten aus dem Wasser gezogen. Wenige Stunden später verunglückten Ruderer auf der Außenalster.

„Die Boote sind gekentert und neun Menschen sind ins Wasser gefallen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sieben Wassersportler seien bereits gerettet und versorgt worden. Sie gelten als leicht oder unverletzt. Zwei weitere haben sich augenscheinlich selbst aus dem Wasser gerettet.

Um sicherzugehen, dass wirklich alle Ruderer an Land sind, suchen die Einsatzkräfte weiterhin mit einem Großaufgebot Land und Wasser ab. „Wir sind mit Booten, Landkräften und ganz vielen Rettungswagen da. Mit allem, was wir zu bieten haben“, sagte der Sprecher weiter.

Das Unglück sei auf Höhe Fontenay/Mittelweg passiert. Bei den Sportlern handele es sich um sogenannte Frühruderer, die meist gegen 5 Uhr mit ihrem Training beginnen. Die Außenalster selbst sei um diese Zeit sehr dunkel und nicht eigens beleuchtet. „Außer den Lichtern der Stadt ist da nicht viel zu sehen.“

Betrunkener stürzt in Binnenalster

Schon am Abend zuvor hatte es einen Einsatz gegeben: Ein junger Mann stürzte gegen 22.20 Uhr in die Binnenalster. Laut Polizei war der Mann betrunken. Passanten bemerkten das Unglück und warfen ihm einen Rettungsring zu.

Der Mann klammerte sich an den Ring, bis es den Ersthelfern gelang, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Wenig später trafen die alarmierten Rettungskräfte ein und brachten den unterkühlten Mann ins Krankenhaus.