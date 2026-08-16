Ein betrunkener Fahrer kommt am frühen Morgen von der Straße ab und rammt mehrere geparkte Autos – eine Blutprobe wird angeordnet.

Ein Polizei- und ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolfoto) dpa | Jens Kalaene

In Wandsbek hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Er kam von der Straße ab und rammte mehrere geparkte Autos.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr in die Pillauer Straße gerufen. Dort war ein schwerer Unfall gemeldet worden, zudem sollte eine Person in einem Auto eingeklemmt sein. Neben mehreren Streifenwagen rückte daraufhin auch ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Notarzt an.

Suff-Fahrer leicht verletzt – Blutprobe angeordnet

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Wie die Polizei weiterhin mitteilte, verlor ein betrunkener 20-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere geparkte Autos. Der Fahrer wurde leicht verletzt, war aber nicht eingeklemmt. Bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet.