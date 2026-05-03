Bauchtaschen-Unfall, schräge Ausrede: Menschen auf Gleisen sorgen für Aufsehen

Gleich doppelt hätte es schiefgehen können: In der Nacht zu Sonntag landeten zwei Menschen an verschiedenen Hamburger Bahnhöfen im Gleisbereich – aus völlig unterschiedlichen Gründen. Eine Frau kam danach ins Krankenhaus. Ihre Bauchtasche wurde ihr zum Verhängnis.

Der erste Einsatz spielte sich in der Nacht zu Samstag im S-Bahnhof Diebsteich ab. Gegen Mitternacht hielt sich dort ein 17-Jähriger im Gleisbereich auf – während der Zugverkehr ganz normal lief. Heißt: Jederzeit hätte eine S-Bahn einfahren können.

17-Jähriger gibt alles zu – mit ungewöhnlicher Erklärung

Ein Fahrgast erkannte die Gefahr und alarmierte die Polizei. Die Bundespolizei ließ daraufhin kurzfristig den Strom abschalten und sperrte die betroffenen Gleise, bis klar war, dass sich niemand mehr dort aufhielt. Videoaufnahmen zeigten später: Der Jugendliche übertrat sogar die stromführende Schiene.

Eine Streife entdeckte den 17-Jährigen noch im Bahnhof. Im Gespräch räumte er alles ein – und lieferte eine ungewöhnliche Erklärung: Er habe Alkohol getrunken und sich übergeben müssen. Um andere Fahrgäste nicht zu belästigen, sei er in den Gleisbereich gegangen und habe sich dort an einem Grünstreifen übergeben. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleis eingeleitet.

Ähnlicher Einsatz auf der Reeperbahn

Nur wenige Stunden später der nächste Vorfall: Im S-Bahnhof Reeperbahn stürzte gegen 11.40 Uhr eine 44-Jährige in den Gleisbereich – direkt hinter eine bereits abfahrbereite S-Bahn. Fahrgäste reagierten sofort, meldeten den Vorfall und machten den Zugführer mit Armbewegungen aufmerksam. So verhinderten sie die Abfahrt. Auch hier wurden der Strom abgeschaltet und die Gleise gesperrt.

Die Videoauswertung zeigte später den genauen Hergang: Die Frau lief auf dem Bahnsteig, schaute dabei in ihre Bauchtasche, änderte die Richtung – ohne aufzublicken – und stürzte ins Gleis. Fahrgäste halfen ihr sofort wieder heraus.

Frau kam nach Gleissturz ins Krankenhaus

Polizei und Rettungskräfte trafen die 44-Jährige noch im Bahnhof an. Laut Bundespolizei verhielt sie sich im Gespräch unkooperativ und aggressiv. Sie klagte über Schmerzen im Rippenbereich und am Oberschenkel und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

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Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Weitere Angaben zu den Verletzungen machte die Bundespolizei nicht. Auch gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Gleisaufenthalts eingeleitet. (mp)