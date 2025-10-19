Betrunkener Audi-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung in Hamburg

Ein Audi-Fahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Rahlstedt von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel gefahren. Sowohl der Wagen als auch die Ampel wurden dabei völlig zerstört – der Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war „Alkohol im Spiel“.

Die Straße glich einem Trümmerfeld: Gegen 21.08 Uhr riefen mehrere Zeugen die Polizei zur Rahlstedter Straße Ecke Amtsstraße. Sie hatten beobachtet, wie ein Audi A6 mit einer Ampelanlage kollidierte. Die Anlage wurde dabei regelrecht aus dem Boden gerissen, Metallteile und Teile des Bürgersteigs flogen über die Fahrbahn. Der Audi ist nach dem Crash nur noch Schrott wert.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Fahrer in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen sei, einen Kantstein touchiert und anschließend die Ampel überfahren habe. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Autobahn-Crash im Norden: Mann stirbt – Frau in Lebensgefahr

Der Fahrer war nach dem Unfall ansprechbar, erlitt aber leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann betrunken war. Angaben zum Alter des Fahrers oder zur Höhe des Promillewerts machte die Polizei nicht. Die Rahlstedter Straße musste zwischen Amtsstraße und Bruhnsallee für mehrere Stunden gesperrt werden. (abu)