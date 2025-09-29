mopo plus logo
Farmsen-Berne überschlag unfall auto

Der VW liegt nach dem Unfall auf der Seite. Der Betrunkene in „Adiletten“ wird von Polizisten versorgt. Foto: Marius Röer

  • Bramfeld

Betrunken und in „Adiletten“: Autofahrer überschlägt sich und hinterlässt Trümmerfeld

Dass Betrunkene oft Glück im Unglück haben sollen, hat sich in der Nacht auf Montag in Bramfeld bewahrheitet. Ein Mann überschlug sich mit seinem Pkw und hinterließ ein Trümmerfeld – er blieb aber nahezu unverletzt. Sein Schuhwerk war noch auf Sommer eingestellt.

Gegen 4.50 Uhr kam der Mann mit seinem schwarzen VW Kombi auf dem Pezolddamm ins Schlingern, spielte mit seinem Fahrzeug an den Bordsteinen „Flipper“, wie die Polizei der MOPO sagte.

Dabei riss sogar ein Reifen ab. Der Wagen überschlug sich schließlich und kam an einer Hecke zum Stillstand. Der mutmaßlich Betrunkene konnte sich unverletzt in „Adiletten“, einer beliebte Badelatsche der Firma „Adidas“, aus dem Auto befreien. Zur Sicherheit wurde er für eine Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

