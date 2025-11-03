Betrunken Feuer gelegt und Ehemann mit Messer attackiert: Frau in U-Haft

Erst legte sie ein Feuer, dann griff sie ein Messer: Eine 39-Jährige soll am Freitagabend versucht haben, ihren Ehemann zu attackieren und das gemeinsame Haus in Brand zu setzen.

Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Eheleute zuvor in einen Streit geraten sein. Dabei hätte die Frau im Wohnzimmer ihres Hauses in der Ihlestraße (Billstedt) zunächst Gardinen in Brand gesetzt. Während ihr Ehemann das Feuer löschte, soll die 39-Jährige ihn mehrmals mit einem Messer attackiert haben. Der 42-Jährige blieb dabei aber unverletzt und schaffte es, seine stark alkoholisierte Frau zu entwaffnen. Dann verständigte er gegen 22.40 Uhr die Polizei.

Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest und brachte sie ins Untersuchungsgefängnis. Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Das Amtsgericht Hamburg hat derweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die 39-Jährige erlassen. (mp)