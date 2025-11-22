Mann fällt betrunken ins Gleis und wird von S-Bahn erfasst – Großeinsatz

Unfall am S-Bahnhof Berliner Tor: Am Freitagabend ist ein Mann vom Bahnsteig gestürzt – direkt vor eine einfahrende S-Bahn der Linie S1. Er wurde dabei schwer verletzt.

Laut Bundespolizei geschah das Unglück gegen 20.10 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge torkelte der betrunkene Mann (58) über den Bahnsteig. Er soll versucht haben, sich an der einfahrenden S-Bahn abzustützen. An der Kante verlor er den Halt und fiel in den Spalt zwischen Bahnsteig und S-Bahn.

Unfall am Berliner Tor: Feuerwehr befreit schwer verletzten Mann

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei, ein Löschzug der Feuerwehr sowie ein Notarzt rückten an. Den Rettern gelang es, den 58-Jährigen unter dem Zug zu befreien. Er erlitt Platzwunden und mehrere Brüche und kam in ein Krankenhaus.

Eine Blutprobe ergab 2,2 Promille. Der Zugverkehr zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof war rund eine Stunde unterbrochen. Der Zugführer (46) erlitt einen Schock und musste abgelöst werden.