Ein Maishäcksler ist am Vorderdeich in Reitbrook von der Straße abgekommen. THW und Landmaschinen sichern das Fahrzeug.

Der Maishäcksler kam von der Straße ab. Lenthe-Medien

Unfall am Dienstagmorgen in Reitbrook im Bezirk Bergedorf: Gegen 8 Uhr ist am Vorderdeich ein Maishäcksler von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug geriet in Schräglage und musste von anderen landwirtschaftlichen Maschinen gesichert werden. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Bergungsarbeiten, berichtet ein Reporter vor Ort. Auch die Hamburger Feuerwehr ist vor Ort.

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Wie genau der Maishäcksler final geborgen werden soll und wie lange das dauern könnte, ist aktuell noch unklar. (mp)