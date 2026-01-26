Gute Nachrichten: Vermisster wieder aufgetaucht

Ein 66-Jähriger aus Bergedorf war seit Sonntagnachmittag spurlos verschwunden, die Polizei fahndete öffentlich nach ihm. Nun gibt es gute Nachrichten.

Der Vermisste sei am Montagabend „selbstständig nach Hause zurückgekehrt und wurde im Anschluss vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert“, hieß es von der Polizei. „Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.“

Damit sind alle Fahndungsmaßnahmen aufgehoben. (km)