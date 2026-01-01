mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Mann wies Gesichtsverletzungen auf. Er wurde festgenommen.

Der Mann wies Gesichtsverletzungen auf. Er wurde festgenommen. Foto: Hamburg-News

  • Hausbruch

Benzin verschüttet? Mann taucht bei Ex auf – und wird blutig abgeführt

Während die meisten Menschen den Jahreswechsel feierten, soll ein Mann bei seiner Ex-Frau für Ärger gesorgt haben. Angeblich kündigte er an, Benzin in ihren Garten zu verschütten.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über den Vorfall am Rehrstieg (Hausbruch) informiert. Der Mann – ein 43-Jähriger – soll ungefragt bei seiner Ex-Partnerin aufgetaucht sein. Laut Polizei feierte sie zusammen mit ihrer Familie.

Hausbruch: Mann sorgt für Ärger bei seiner Ex – Polizei ermittelt

Im Notruf wurde den Beamten mitgeteilt, dass der 43-Jährige Benzin in den Garten der Frau geschüttet haben soll. Dies habe sich vor Ort jedoch nicht bestätigen lassen, so ein Polizeisprecher. Es sei kein Benzin festgestellt worden. Auch die Feuerwehr kam zu demselben Ergebnis.

Die Familienmitglieder hatten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 43-Jährige wies blutige Gesichtsverletzungen auf, deren Ursprung unklar ist. Nachdem seine Verletzungen behandelt worden waren, wurde er in Handschellen zur Wache gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (dg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test