Beliebtes Hamburger Restaurant in Flammen – Wohnungen geräumt

Ein nächtlicher Brand hat am frühen Morgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt: Ein beliebtes Restaurant in Barmbek stand in Flammen.



Gegen 3.20 Uhr war im Restaurant „Oktober“ am Wiesendamm das Feuer ausgebrochen. Flammen und Rauch breiteten sich rasch aus, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Im Verlauf des Einsatzes kam es zu einem Teileinsturz des Daches, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Mehrere Wohnungen im angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich geräumt. Für die betroffenen Bewohner stellte der HVV einen Bus bereit, in dem sie vorübergehend untergebracht werden konnten.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr ist weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.