Belästigung, Beleidigung, Angriffe: Mann schlägt Frau in S-Bahn gegen den Kopf

Viel zu tun für die Hamburger Bundespolizei: An gleich mehreren Orten mussten sie für Ruhe sorgen und drei Männer mit zur Wache nehmen, die vorher mit aggressivem Verhalten aufgefallen waren. Einer schlug einer Frau gegen den Kopf.

Die Frau saß am Donnerstagabend in der S3 zwischen Diebsteich und Altona, als der Mann sie völlig unvermittelt angegriffen und geschlagen haben soll. Zeugen informierten die Bundespolizei.

Eine Streife nahm den Mann fest. Er habe sich auch beim Eintreffen der Beamten weiterhin aggressiv und nicht kooperativ verhalten, so ein Sprecher der Bundespolizei.

„Motorische Ausfälle“

Während das Opfer eine Versorgung durch den Rettungsdienst ablehnte, aber eine Strafanzeige tätigte, kam der 53 Jahre alte Mann zur Wache. Dort wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen ihn eingeleitet, danach ging es in die Zelle zum Ausnüchtern – ein Atemalkoholtest hatte zwei Promille ergeben.

Am selben Tag hatte zuvor am Hauptbahnhof in der Wandelhalle ein Mann den Angaben der Bundespolizei zufolge Reisende ohne ersichtlichen Grund angeschrien und beleidigt. Der 42-Jährige wurde gegen 12 Uhr in Gewahrsam genommen – aber erst um kurz nach 15 Uhr konnte ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt werden. Vorher sei dies aufgrund der „motorischen Ausfälle der Person“ nicht möglich gewesen, sagte der Sprecher weiter. 1,88 Promille war das Ergebnis.

Einen ähnlichen Fall erlebten die Bundespolizisten dann auch am Freitagnachmittag, wieder am Hauptbahnhof: Ein Mann soll am Bahnsteig 5 Reisende belästigt haben, Zeugenaussagen zufolge „in sehr aggressiver Art und Weise“.

Als Beamte ihn ansprechen wollten, soll er ziellos mit den Armen durch die Luft geschlagen haben. Er erhielt einen Platzverweis, den er aber wenige Minuten später missachtete. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Promillewert: 1,49. (dg)