Im Universitätskrankenhaus Eppendorf kommt es gegenwärtig zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Auf einer Station sollen infolge eines beißenden Geruches mehrere Patienten über Beschwerden klagen.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.10 Uhr zum UKE an der Martinistraße gerufen. Auf einer der Stationen sollen mehrere Patienten über Unwohlsein klagen.

Mehrere Rettungswagen und Löschfahrzeuge im Einsatz

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Dem vorausgegangen war ein beißender Geruch auf der betroffenen Station. Mehrere Rettungswagen und Löschfahrzeuge sind dort gegenwärtig im Einsatz und überprüfen die Lage. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte eines Ursache des Geruches nicht festgestellt werden, auch keine giftigen Stoffe. Die Station wurde belüftet. Sieben Betroffene wurden zur weiteren Untersuchung in die Zentrale Notaufnahme gebracht.