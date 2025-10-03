Motorradfahrer prallt nahe Hamburg gegen Auto – schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Stade: In Hollern-Twielenfleth ist es am Donnerstag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Ein Mann (20) wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Ein VW-Fahrer wollte den Angaben der Polizei zufolge um kurz vor 15 Uhr von der Hollernstraße (L140) in Richtung Vorderstraße abbiegen. Nachdem er den Blinker gesetzt und das Auto nach links gesteuert habe, habe der Mann (20) auf dem Motorrad, der dahinterfuhr, zum Überholen angesetzt. „Er prallte gegen den abbiegenden VW“, sagte ein Polizeisprecher.

Fahrzeuge werden abgeschleppt

Das Motorrad – eine erst wenige Monate alte Suzuki – kam anschließend von der Straße ab. Der Biker kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Straßenbaum und fiel von seiner Maschine.

Der 20-Jährige sei zuerst regungslos auf der Straße liegengeblieben, so der Sprecher weiter. Ein weiterer Autofahrer habe den Unfallhergang bestätigt.

Zeugen informierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Straße wurde gesperrt, der Kradfahrer behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Weiteren Angaben zufolge bestand und besteht keine Lebensgefahr. Auch der 30 Jahre alte VW-Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt, blieb aber unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 21.000 Euro. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Straße über mehrere Stunden gesperrt, teils sogar komplett. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu Staus. (dg)