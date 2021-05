Beim Parken: Fahrer verwechselt Gas- und Bremspedal – zwei Verletzte

Niendorf -

Folgenschwere Verwechslung: Ein Autofahrer kam am Montagabend in Niendorf mit Gaspedal und Bremse durcheinander – und rauschte erst in eine Hecke und dann gegen einen Baum sowie Verkehrsschild. Es gab zwei Verletzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Paul-Sorge-Straße. Der Fahrer des blauen Mercedes verwechselte ersten Informationen zufolge bei einem Parkvorgang das Gas- und Bremspedal und schoss so unkontrolliert nach vorne.

Hamburg: Gas- und Bremspedal verwechselt – zwei Verletzte

Zunächst durchbrach er eine Hecke, ehe er und seine Beifahrerin von einem Straßenschild und Baum gestoppt wurden.

Beide Personen erlitten Verletzungen, der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)