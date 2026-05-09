Neues Polizeiboot beim Hafengeburtstag getauft – warum es so modern ist

Familienzuwachs bei der Hamburger Wasserschutzpolizei: Im Rahmen des Hafengeburtstages ist am Samstag das neue Polizeiboot „Bürgermeister Nevermann“ getauft worden – mit prominenter Unterstützung.

Es war nämlich die mehrfache Paralympics-Siegerin Edina Müller, die das Boot an den Landungsbrücken (St. Pauli) feierlich einweihte. Sie gehört zu den weltweit besten Rollstuhlbasketballspielerinnen und Kajak-Fahrerinnen.

„Entlastung und Motivation“ für Einsatzkräfte

Das Boot ist Teil einer Modernisierungsoffensive der Flotte Hamburg und folgt auf die bereits vorgestellten Boote „Bürgermeister Weichmann“ und „Bürgermeister Brauer“. Alle drei Boote wurden in Estland gebaut und besitzen einen umweltfreundlichen Plug-In-Hybrid-Antrieb: Der leistungsstarke Elektromotor ermöglicht eine zweistündige reine Batterie-Fahrt.

Mit der Bereitstellung des neuen Funkstreifenboots schließe man die Modernisierung der Hamburger Strecken- und Küstenstreifenboote „erfolgreich ab“, so Karsten Schönewald, Chef der Flotte Hamburg. Falk Schnabel, Präsident der Hamburger Polizei, ergänzte, dass die „Bürgermeister Nevermann“ eine „echte Entlastung und Motivation für unsere Einsatzkräfte“ sei. Modernste Technik, mehr Komfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten sorgten so dafür, dass „wir unsere Aufgaben auf der Elbe und darüber hinaus noch professioneller, effizienter und sicherer erfüllen können“. (dg)