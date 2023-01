Beim Abschleppen: Lkw geht in Hamburg in Flammen auf

In Bergedorf ist am Freitagabend ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug hatte zuvor eine Panne und wurde gerade abgeschleppt, als das Führerhaus plötzlich brannte.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr in den Sander Damm gerufen. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter einen Rauchpilz über dem Gebiet erkennen. Bei Eintreffen stand das Führerhaus eines Lkw in Flammen.

Flammen aus Führerhaus

Den Brand hatten die Retter nach gut 40 Minuten unter Kontrolle. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Lastwagen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wegen einer Panne gerade abgeschleppt.