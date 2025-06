Beim Abbiegen angefahren: Rollerfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Tragischer Ausgang des schweren Unfalls in Wilhelmsburg am Dienstag: Ein 39-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Er war zuvor von einem Autofahrer angefahren worden.

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag war der Rollerfahrer auf dem Pollhorner Hauptdeich lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 57-jährige Fahrer eines Kia beim Abbiegen in Richtung Haulander Weg den entgegenkommenden Motorroller offenbar nicht gesehen und diesen angefahren. Der Fahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort reanimiert werden musste.

Rollerfahrer stirbt zwei Tage nach schwerem Unfall

Anschließend kam er ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Trotz der Bemühungen um sein Leben starb der 39-Jährige zwei Tage später.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 zu melden. (mp)