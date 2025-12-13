Bei Verkehrskontrolle in Hamburg: Polizei und Zoll werden fündig

Großkontrolle in Bergedorf: Die Hamburger Polizei hat zusammen mit dem Zoll am Freitagabend die B5 teilweise gesperrt, um Fahrzeuge zu kontrollieren. Und die Beamten wurden fündig.

67 Fahrzeuge wurden überprüft. In einem Wagen seien Drogen entdeckt worden, wie ein Polizeisprecher sagte, in einem anderen habe ein Teleskopschlagstock gelegen, welcher als verbotene Waffe gilt.

Verfahren eingeleitet

In einem Auto wurden 253 unversteuerte Zigaretten gefunden. Die Beamten leiteten gegen den Halter ein Verfahren ein. Zudem wurden neun sogenannte Sicherheitsverstöße geahndet, dazu gehören etwa Nichtanschnallen oder Handynutzung ohne Freisprechanlage, sowie vier technische Mängel festgestellt.

Für die Kontrolle, die zwischen 16 und 1 Uhr lief, wurde eine Spur der B5 verengt und der Verkehr in die Lohbrügger Kirchstraße geleitet. Polizisten auf Motorrädern brachten zusätzlich Autofahrer zur Kontrollstation. Es kam zu Staus im Feierabendverkehr. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. (dg)