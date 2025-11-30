Bei Rot gefahren? Zwei Verletzte nach Crash in Wilhelmsburg

Bei einem Unfall in Wilhelmsburg sind am Samstag zwei Männer verletzt worden. Einer musste ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Fahrer bei Rot fuhr.

Ein BMW-Fahrer soll am Samstagabend gegen 19.20 Uhr an der Kreuzung Georg-Wilhelm-Straße/Ecke Hohe-Schaar-Straße eine rote Ampel ignoriert haben, als er in Richtung Kornweide unterwegs war.

Straße nach Kollision gesperrt

Zeitgleich wollte der Fahrer eines Mini Cooper aus Harburg kommend die Kreuzung passieren. Es kam zur Kollision, bei der der Mini weggeschleudert wurde und erst hinter einer Verkehrsinsel zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrer wurden vom Rettungsdienst behandelt und versorgt. Der BMW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Kreuzung und musste viel Vermittlungsarbeit leisten, da viele Autofahrer die Route benutzen wollten, um nach Harburg oder Wilhelmsburg zu kommen. Nach 90 Minuten wurde die Sperrung aufgehoben. Der genaue Unfallhergang wird nun von den Beamten ermittelt. (dg)