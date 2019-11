Bei Reinigungsarbeiten: Mann (62) von Wespen angegriffen – Feuerwehr muss ihn retten

Lemsahl-Mellingstedt -

Was für ein Albtraum! Als ein Mann (62) am Mittwoch die Regenrinne seines Hauses reinigen wollte, stieß er gegen ein Wespennest, sofort schwärmten die Tiere aus und griffen den Mann an. Und es kam noch schlimmer: Der 62-Jährige erlitt einen allergischen Schock, die Feuerwehr musste ihn vom Dach retten.

Gegen 14.20 Uhr machte sich der 62-Jährige daran, die vom Laub verstopfte Regenrinne an seinem Haus in der Straße Raamfeld auszukehren. Dabei muss er offenbar übersehen haben, dass sich dort ein Wespennest gebildet hatte! Als der Mann mit dem Besen dagegen stieß, gingen die Insekten zum Angriff über.

Nach Wespenangriff: Mann erleidet allergischen Schock

Nach mehreren Stichen erlitt das Opfer offenbar einen allergischen Schock und brach zusammen, seine Frau alarmierte die Retter, die den Mann mit einer Trage vom Dach abseilten und im Rettungswagen versorgten.

Für die meisten Menschen ist ein Wespenstich ungefährlich. Ist man allerdings allergisch und wird mehrfach gestochen, kann das im schlimmsten Fall tödlich enden.