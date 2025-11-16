Bei Regen: Mietwagen kracht in Leitplanke – Fahrer hat Glück

Unfall in Wilhelmsburg: Am Samstagabend ist ein Autofahrer unter einer Eisenbahnbrücke in eine Leitplanke gefahren – doch er hatte Glück.

Gegen 19.30 Uhr krachte der Mietwagen in die Leitplanke. Bei nasser Fahrbahn ist auf dem Teilstück der Stadtautobahn kurz hinter Neuland nur Tempo 60 erlaubt. Ob der Fahrer zu schnell unterwegs war, oder ob es Aquaplaning gab, ist laut Polizei noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die B 75 war kurzzeitig gesperrt, später wurde der Verkehr in Richtung Hamburger Innenstadt einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Mietwagen ist ein Totalschaden.