Bei Polizeikontrolle in Hamburg: Audi rast davon – Fahrer flieht zu Fuß

Eine Polizeikontrolle endete am Dienstag mit einer Verfolgungsjagd. Der Fahrer floh schließlich weiter zu Fuß – und konnte bislang nicht gefunden werden.

Am späten Nachmittag versuchten Polizeikräfte in der Buxtehuder Straße in Harburg, einen Audi mit Verdener Kennzeichen anzuhalten und zu überprüfen. Während der Kontrolle ergab eine Abfrage, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen dem Audi nicht zugeordnet sind und mutmaßlich gestohlen wurden.

Harburg: Fahrer flüchtete zu Fuß

Noch bevor die Beamten den Fahrer befragen konnten, gab dieser Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Straßen bis nach Heimfeld. In der Nobleestraße, unweit der Friedrich-Naumann-Straße, konnte die Polizei das Auto schließlich stoppen. Der Mann ließ den Wagen zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Das könnte Sie auch interessieren: Update Großeinsatz: 51-Jähriger mit Werkzeug verletzt – SEK stürmt Haus

Zwar begannen mehrere Streifenwagen und ein Diensthund sofort mit der Fahndung – doch diese blieb bislang ohne Erfolg. Der Audi wurde währenddessen sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer und den Hintergründen des Vorfalls dauern an.