Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Drogendealer. Ein Mann in einem Café dreht durch.

Großeinsatz in Dulsberg: Polizisten haben am Donnerstag den Dulsberg-Park und umliegende Straßen kontrolliert. Mehrere Männer wurden überprüft, die im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Auch Gewerbeobjekte wurden gefilzt – ein Mann griff Beamte mit einem Schlagring an.

Im Bereich Dulsberg-Park trafen die Beamten auf acht Männer im Alter zwischen 21 und 51 Jahren; sie sollen Marihuana und Kokain verkauft haben. Bei ihnen und in ihren Wohnungen wurden insgesamt rund 1,6 Kilo Marihuana, 25 Gramm Kokain sowie etwas mehr als 12.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Glücksspielautomaten sichergestellt

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Einer der Männer, ein 50-Jähriger, leistete laut Polizei bei der Kontrolle Widerstand. Dabei habe er einen Beamten leicht verletzt. Der Mann hätte einen Schlagring dabei gehabt. Alle acht Männer seien mangels Haftgründen nach den Kontrollen entlassen worden.

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Zusammen mit dem Bezirksamt Nord wurden anschließend noch drei Gewerbeobjekte gefilzt: In einer Begegnungsstätte am Alten Teichweg wurden acht illegale Glücksspielautomaten und deren Platinen sowie 5200 Euro Bargeld sichergestellt. Eine Frau wurde festgenommen. Auch in einem Kulturverein an der Stormarner Straße wurde Glücksspielautomaten und eine hohe Summe Bargeld sichergestellt.

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Ein Mann (49) soll in einem Café an der Tilsiter Straße völlig durchgedreht sein und die Beamten, die ihn kontrollieren wollten, mit einem Schlagring angegriffen haben. Ein Sprecher der Polizei: „Sie konnten den Angriff abwehren und den Mann vorläufig festnehmen.“

Er wurde danach aber wieder entlassen – „keine Haftgründe“, so der Sprecher weiter. Die Ermittlungen zu den einzelnen Verfahren dauern an.