Wegen Handy: Mann steigt an Hamburger Bahnhof in Gleise – das hat Folgen
Lebensgefährliche Aktion: Ein 27 Jahre alter Mann ist am Bahnhof Harburg in ein Gleis gestiegen, um sein Handy zurückzuholen – bei laufendem Betrieb.
Wie die Bundespolizei mitteilte, fand zu diesem Zeitpunkt normaler Fahrbetrieb statt, es hätte jederzeit ein Zug einfahren können.
Bahnhof Harburg: Mann holt Handy aus Gleisen
Der 27-Jährige soll zuvor am Infoschalter um Hilfe gebeten haben. Diese wurde ihm zugesichert – unter notwendigen Vorgaben wie einer eventuellen Sperrung des Gleises. Der Mann holte das Handy jedoch selbst aus dem Gleisbereich.
Das könnte Sie auch interessieren: 2300 Wohnungen im Grünen: Schick, autoarm – und für alle was dabei
Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich eingeleitet. (dpa/mp)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.