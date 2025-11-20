Wegen Handy: Mann steigt an Hamburger Bahnhof in Gleise – das hat Folgen

Lebensgefährliche Aktion: Ein 27 Jahre alter Mann ist am Bahnhof Harburg in ein Gleis gestiegen, um sein Handy zurückzuholen – bei laufendem Betrieb.

Wie die Bundespolizei mitteilte, fand zu diesem Zeitpunkt normaler Fahrbetrieb statt, es hätte jederzeit ein Zug einfahren können.

Bahnhof Harburg: Mann holt Handy aus Gleisen

Der 27-Jährige soll zuvor am Infoschalter um Hilfe gebeten haben. Diese wurde ihm zugesichert – unter notwendigen Vorgaben wie einer eventuellen Sperrung des Gleises. Der Mann holte das Handy jedoch selbst aus dem Gleisbereich.

Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich eingeleitet. (dpa/mp)